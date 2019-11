Tolv biler totalskadd i garasjebrann i Oslo

NTB Innenriks

Politiet fikk like over klokken 5 fredag melding om to biler som sto i brann ved et garasjeanlegg på Haugerud, men fant snart ut at brannen hadde spredt seg.

Garasjeanlegget sto kort tid etter i full fyr, noe som førte til at tolv biler ble totalskadd. I tillegg har to biler som sto parkert i nærheten, fått skader.

– Brannvesenet har slukket brannen. Nå er området sperret av slik at ingen kommer inn. Kriminalteknikere ankommer i løpet av dagen eller kvelden, sier operasjonsleder Svein Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet sier at det ikke er indikasjoner på at brannen er påsatt.

Beboere i området fikk anmodning om å lukke vinduene. To-tre personer har ifølge politiet trolig blitt eksponert for røyk.

Politiet som rykket ut med store ressurser, så seg nødt til å flytte unna en del biler. I tillegg bisto totalt ni brannbiler med slukkingsarbeidet.

(©NTB)