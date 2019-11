Solberg deler ikke Macrons syn på NATO

NTB Innenriks

Det har kommet mange reaksjoner etter at den franske presidenten torsdag omtalte NATO som «hjernedødt» og stilte spørsmål ved verdien av artikkel 5 i Atlanterhavspakten. Det er solidaritetsklausulen som sier at et angrep på ett medlem er et angrep på alle.

– Jeg er ikke enig i Macrons omtale av NATO. Evnen til å berolige og avskrekke er styrket, skriver Solberg på Twitter fredag. Meldingen er illustrert av et bilde av Solberg med hjelm, sittende på et militært kjøretøy.

Mens Macron tok til orde for at Europa må begynne å tenke på seg selv som en strategisk, geopolitisk maktfaktor, sier Solberg at Norge støtter europeiske initiativer dersom de støtter opp om NATO.

– Selv om vi ikke er enige i alt USA gjør, er vårt bånd til USA avgjørende for norsk sikkerhet, avslutter hun sin melding.

