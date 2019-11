SIAN-leder dømt til betinget fengsel for hatytringer

NTB Innenriks

Også nestleder Fanny Bråten i den islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) sto tiltalt for flere brudd på den såkalte rasismeparagrafen, men hun ble frikjent i Oslo tingrett, skriver Filter Nyheter.

De to sto tiltalt for blant annet å ha omtalt muslimer som «notoriske seksualpredatorer» som «voldtar i epidemisk omfang» i SIAN-brosjyrer som ble delt ut i Oslo i fjor sommer.

Ikke vernet av ytringsfriheten

I dommen heter det at «(…) enkeltutsagnet som er inntatt i tiltalen, sett i sammenheng med brosjyren for øvrig, må anses som en grov integritetskrenkelse av muslimer og islam, og innebærer en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd.»

Retten konkluderer med at utsagnet ikke er vernet av ytringsfriheten, og at det derfor er straffbart.

Fanny Bråten ble frifunnet for ytringene i løpeseddeldelen fordi retten mener det ikke ble bevist at hun kjente innholdet i dem eller at hun selv distribuerte akkurat dette innholdet. Hun var også tiltalt for en appell hun holdt foran Stortinget i september i fjor, men retten tvilte seg fram til at hun ikke skal dømmes for denne.

Frifunnet for appell

«Appellen retter seg ikke like direkte mot muslimer og islam, i tillegg til at den er mer rettet mot politikere og Stortinget. Meningsinnholdet i appellen er etter rettens syn ikke veldig tydelig og det kreves noe refleksjon hos tilhøreren. Slik retten ser det skiller appellen seg en del fra sammenlignbare saker i rettspraksis», heter det i dommen.

Aktor la i retten ned påstand om 30 dagers ubetinget fengsel for Thorsen og 45 dagers ubetinget fengsel for Bråten. Både Thorsen og Bråten sto tiltalt for innholdet i flere brosjyrer som ble delt ut på blant annet Stovner og Vestli i Oslo i juli i fjor.

(©NTB)