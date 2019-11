Fyll fyr i garasjeanlegg i Oslo

NTB Innenriks

Politiet fikk like over klokken 5 fredag melding om to biler som sto i brann ved et garasjeanlegg på Haugerud, men fant snart ut at det hadde spredt seg til anlegget.

Klokken 5.45 melder politiet at hele garasjeanlegget står i full fyr, og brannvesenet jobber for å få kontroll.

– Vi har mange ressurser på stedet. Det er et større anlegg som er overtent som vil prøver å begrense til bygningen det brenner i. Vi har blant annet flyttet unna en del biler, sier fungerende vaktkommandør Morten Bratly i Oslo brann og redningsetat til NTB.

Det er ikke fare for at brannen sprer seg til boligblokker.

– Men det er veldig mye røyk på stedet, sier Bratly.

Han sier at brannvesenet er på plass med ni brannbiler og at det kan skape trafikale problemer.

Politiet opplyser at Tvetenveien er stengt ved Tveita Senter og på nordsiden av åstedet.

– Dette vil få følger for blant annet bussene som skal passere. Vi anmoder beboere i området om å lukke vinduene, opplyser politiet.

– Det er ingen indikasjon på at brannen skal være påsatt, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

