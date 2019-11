Trygdesvindel for 5 millioner kroner feilaktig anmeldt i fjor

NTB Innenriks

Etaten jobber på spreng med å få oversikt over de feilaktige trygdesvindelsakene og kan nå si noe mer om omfanget.

– Per i dag ser det ut til at det i 2018 ble anmeldt 24 personer for utenlandsopphold med sykepenger, pleiepenger eller AAP for i overkant av 5 millioner kroner, sier direktør Ole Johan Heir i Nav kontroll til NTB.

Flere saker

I første omgang er det slått fast at brukere som har tatt med seg sykepenger, AAP og pleiepenger til andre EØS-land etter 2012, ikke har brutt loven.

I 2019 anmeldte Nav kontroll seks slike saker. Den siste anmeldelsen ble levert 23. april.

På dette tidspunktet hadde Nav endret praksisen sin når det gjelder kortere opphold i EØS-land, men ikke på lengre opphold.

Går man flere år tilbake i tid, er omfanget større.

– Nav har i perioden 2012–2018 anmeldt i overkant av 100 saker knyttet til utenlandsopphold som gjelder sykepenger, AAP og pleiepenger, opplyser Heir.

Stilt i bero

Det er allerede kjent at minst 48 av sakene som er anmeldt i denne perioden, har endt med feilaktige domfellelser.

Domstolene jobber nå for fullt med å lete etter flere saker og har allerede meldt inn ytterligere 30 dommer som kan være feilaktige.

– Har Nav trukket tilbake disse anmeldelsene?

– Når en anmeldelse er sendt til politiet, er det formelt politiet som eier saken. Det er også de som må vurdere om den skal forfølges, stilles i bero, eller henlegges. Nå har Riksadvokaten gitt beskjed om å stille alle sakene knyttet til utenlandsopphold i EØS, i bero, og det er naturlig nok det vi forholder oss til.

Kan vokse

Parallelt med gjennomgangen av saker fra etter 2012 som handler om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, har Riksadvokaten bedt om å få avklart om feiltolkningen av loven også gjelder flere trygdeytelser og lenger tilbake i tid. Dermed kan skandalen vokse enda mer i omfang.

Heir opplyser at Nav siden 2012 har anmeldt omkring 270 saker for utenlandsopphold i EØS på andre stønadsområder.

– I alt 72 anmeldte saker fra 2018 gjelder utenlandsopphold i EØS. Anmeldt beløp for disse var i underkant av 16 millioner kroner. Tallene gjelder alle stønadsområder, sier direktøren i Nav kontroll.

