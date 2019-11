Kobler inn EU-kommisjonen i trygdeskandalen

NTB Innenriks

ESA-president Bente Angell-Hansen bekrefter overfor avisen at EU-kommisjonen har blitt varslet to ganger og at de har blitt bedt om å undersøke den norske trygdeskandalen.

ESA er organet som overvåker at EØS-landene følger regelverket i EUs indre marked.

En talsperson for EU-president Jean Claude Junker bekrefter overfor VG at de har mottatt et varsel og holder på å behandle saken.

– EØS’ felles regler har den fordelen at alle som bor i EØS-området, skal behandles likt. Den enkelte opptjener rettigheter også når man bor og arbeider i et annet land enn sitt hjemland, sier ESA-president Angell-Hansen til VG.

