Høyres komitémedlemmer vil utrede forbud mot konverteringsterapi

NTB Innenriks

Dermed ligger det an til flertall for en utredning, men ikke et forbud, på Stortinget, som Vårt Land meldte onsdag.

– Vi er mot konverteringsterapi og ønsker en mer helhetlig vurdering av alle sider ved et forbud. Det vil være vår anbefaling til Høyres gruppemøte neste onsdag, sier Kristin Ørmen Johnsen (H), som leder komiteen, til VG.

Både MDG og Ap har foreslått forbud mot den omstridte konversjonsterapien, som hevder å kunne hjelpe personer med å bli kvitt homoseksuelle følelser.

– Jeg håper gruppen slutter seg til dette, og jeg regner også faktisk med det. Konverteringsterapi er et overgrep mot mennesker i en sårbar situasjon, og det handler ofte om unge mennesker i en vanskelig situasjon. Ingen skal oppleve å ikke bli akseptert for den de er.

Anette Trettebergstuen, som er blant representantene fra Ap som har foreslått et forbud, mener en utredning bare er å utsette å ta stilling til saken.

Ap vil likevel sekundært stemme for en utredning, om det ikke blir flertall for et forbud.

Komiteen vil komme med sin innstilling i saken 3. desember.

(©NTB)