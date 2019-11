Godstog sporet av i Bergen

NTB Innenriks

Bergen Brannvesen meldte om hendelsen klokken 04.00 natt til torsdag. Ingen skal har blitt skadd i hendelsen.

– Som følge av avsporingen er det to lastekonteinere som har veltet, og som nå sperrer sporene. Hendelsen medfører at det blir stans i all trafikk inntil videre, sier operasjonsleder Tatiana Knappen i Vest politidistrikt til TV 2.

Det er ikke kjent hva som er årsaken til avsporingen. Havarikommisjonen er på vei til jernbanestasjonen for å gjøre undersøkelser.

Politiet opplyser at all strøm til jernbanen er koblet fra.

– Folk må ta høyde for at det kan bli forsinkelser i morgentrafikken, sier Knappen.

