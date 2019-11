Fortsatt togproblemer i Bergen etter at godstog sporet av

NTB Innenriks

Brannvesenet i Bergen meldte om hendelsen klokken 4 natt til torsdag. Ingen personer ble skadd i hendelsen.

– Som følge av avsporingen er det to lastekonteinere som har veltet, og som nå sperrer sporene. Hendelsen medfører at det blir stans i all trafikk inntil videre, sier operasjonsleder Tatiana Knappen i Vest politidistrikt til TV 2.

Forsinkelser

Pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor opplyser til NTB rett før klokken 10 at det fortsatt er buss for tog fra Bergen til Arna.

– Havarikommisjonen er på plass, og vi avventer tilbakemelding fra dem. Fra Arna går togtrafikken, men da med en del forsinkelser. Det er også forsinkelser mellom Bergen og Arna fordi bussene bruker mer tid enn hva tog gjør, sier hun.

Hun håper at passasjertogene kan være tilbake i normal trafikk mellom Bergen og Arna i løpet av dagen. For godstog kan det ta litt mer tid, tilføyer hun.

Lokaltog

Vy ber passasjerer om å beregne ekstra tid.

– Innstillingene rammer i første omgang alle som skal med lokaltog og alle som skal til Voss, Myrdal og med det første toget til Oslo klokken 8.30, sa pressevakt Gina Scholz i Vy til NTB torsdag morgen.

Politiet opplyser at all strøm til jernbanen er koblet fra, og at togene ikke kan passere før oppryddingen er ferdig.

CargoNet

Avsporingen skjedde ved den 7.670 meter lange Ulrikstunnelen i nærheten av Bergen stasjon. Selskapet CargoNet opplyser at det var et av deres tog som sporet av med nest bakerste vogn.

– Dette medfører at vi ikke får kjørt tog inn eller ut til vår godsterminal i Bergen, skriver selskapet i en oppdatering.

Det er ikke kjent hva som er årsaken til avsporingen. Politiet kjenner ikke innholdet i konteinerne.

