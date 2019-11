Alle tog innstilt etter at godstog sporet av i Bergen

NTB Innenriks

Brannvesenet i Bergen meldte om hendelsen klokken 04.00 natt til torsdag. Ingen skal har blitt skadd i hendelsen.

– Som følge av avsporingen er det to lastekonteinere som har veltet, og som nå sperrer sporene. Hendelsen medfører at det blir stans i all trafikk inntil videre, sier operasjonsleder Tatiana Knappen i Vest politidistrikt til TV 2.

Alle tog innstilt

Vy opplyser at strekningen Bergen – Arna er stengt for togtrafikk og at alle tog blir innstilt.

– Det blir satt opp alternativ transport på strekningen. Det kjører allerede drosjer mellom Bergen og Arna, og det blir satt opp buser, sier pressvakt Gina Scholz i Vy til NTB.

– Innstillingene rammer i første omgang alle som skal med lokaltog, og alle som skal til Voss, Myrdal og med det første toget til Oslo klokken 8.30, sier Scholz.

Vy ber passasjerer om å beregne ekstra tid.

Politiet opplyser at all strøm til jernbanen er koblet fra, og at annen togtrafikk ikke kan passere før opprydding er utført. Det er ventet at avsporingen vil skape problemer for trafikkavviklingen torsdag morgen.

– Om vi klarer å få ryddet opp før de første passasjertogene går, det er jeg ikke sikker på, sier Knappen til VG.

Operasjonsleder Knappen sier til avisa at politiet oppretter sak på forholdet og anser det som en arbeidsulykke.

Havarikommisjonen undersøker

Avsporingen skal ha skjedd i den 7.670 meter lange Ulrikstunnelen i nærheten av Bergen stasjon. Selskapet CargoNet opplyser at det var et av deres tog som sporet av med nest bakerste vogn.

– Dette medfører at vi ikke får kjørt tog inn eller ut til vår godsterminal i Bergen, skriver selskapet i en oppdatering.

Det er ikke kjent hva som er årsaken til avsporingen. Havarikommisjonen er ventet å starte arbeidet torsdag morgen.

– Det blir ikke gjort noe før Havarikommisjonen er ferdig. Deres arbeid startet torsdag morgen og fram til da er åstedet fryst. Deretter starter opprydningsarbeidet, sier Knappen til NTB.

Hun sier politiet ikke kjenner innholdet i konteinerne.

