Stortingets utdanningskomité vil ikke gi elever streikerett

NTB Innenriks

Bastholms forslag innebærer at elever som kan dokumentere at de har deltatt i streik, kan slippe å få oppført fravær for disse timene.

I utdanningskomiteens innstilling til Stortinget berømmer et flertall det tydelige klimaengasjementet, og både SV og Senterpartiet gir støtte til forslaget om at regjeringen endrer fraværsreglene, slik at «dokumentert deltakelse i politisk streik arrangert av elevråd, elevorganisasjoner eller andre sivilsamfunnsorganisasjoner er å anse som politisk fravær».

Det er imidlertid kun SV som går inn for å støtte Bastholms forslag om at regjeringen bør fremme forslag med regler og rammer for å innføre streikerett, slik at elevråd og elevorganisasjoner kan arrangere og oppfordre til politisk streik.

I komiteens innstilling til Stortinget, som fremmes av Arbeiderpartiet og de fire regjeringspartiene, heter det at en «åpning for streik som gyldig fravær vil kunne få store konsekvenser for elevers tilstedeværelse i skolen.»

Une Bastholm, som fremmet forslaget, omtaler overfor innstillingen som arrogant.

– Det er veldig arrogant av voksne politikere å ikke engang ville se på en mulig rettighet for elever til å streike, for saker som er viktige for deres generasjon eller viktig for elevgruppen, sier Bastholm til VG.

Stortinget skal stemme over forslaget neste uke.

(©NTB)