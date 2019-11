Ny rekordmåling for Senterpartiet

NTB Innenriks

Senterpartiet får en oppslutning på 20 prosent i novembermålingen Sentio i har utført på vegne av Nettavisen og Amedia. Dette er partiets beste resultat noensinne på Sentios målinger.

Dette er også en dobling fra resultatet i stortingsvalget i 2017, og ville gitt Senterpartiet en kraftig økning i antall stortingsrepresentanter, fra 19 til 40. De ville dermed fått to flere representanter enn Høyre på Stortinget.

Dersom målingen hadde vært resultat i et stortingsvalg, ville Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ville fått et klart flertall med 97 mandater, opp fra 93 i oktober. Senterpartiet og Ap ville fått 83, to færre enn det som kreves for flertall.

Dagens regjeringspartier Høyre, Frp, Venstre og KrF ville fått 58 mandater, ned fra 61 i oktober. Både Venstre og KrF er under sperregrensen på målingen. Det samme er Rødt.

Partiene målte som følger i november (resultat fra oktober i parentes):

Arbeiderpartiet får 22,6 prosent (24,9), Frp 9,2 (9), Høyre 20,8 (20,9), KrF 3,1 (3,6), Rødt 3,9 (3,2), Sp 20 (17,6), SV 7,7 (6,4), Venstre 3,9 (4,1), MDG 6,3 (7,7) og andre 2,6 (2,7).

Målingen er gjennomført imellom 29. oktober til 2. november og har en feilmargin mellom 1,1 og 3 prosent.

