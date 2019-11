Mann dømt til 13 års forvaring i ankesak etter drap på åpen gate i Oslo

NTB Innenriks

Den 31 år gamle mannen fikk samme dom da Oslo tingrett behandlet saken i februar. I likhet med tingretten har lagmannsretten funnet ham skyldig i forsettlig drap.

Minstetiden er på åtte år og åtte måneder. Det trekkes fra 592 dager den tiltalte 31-åringen har tilbrakt i varetekt.

Mannen, som er kjent som Belal Belal, er tiltalt for å ha sparket og slått en 37 år gammel mann gjentatte ganger i hodet mens han lå nede. Offeret ble funnet av forbipasserende – blodig, ille tilredt og med livstruende hodeskader. Han døde på sykehus to dager senere.

Slagsmålet oppsto på Bjerke i Oslo 17. juli i 2017 i forbindelse med uenighet om prisen på kokain som Belal skulle kjøpe av den drepte mannen.

Tiltalte framholdt i forkant av ankesaken at han høyst kunne dømmes for grov kroppsskade, som har en strafferamme på inntil ti års fengsel.

Belal er ifølge tingrettsdommen født et sted på grensen mellom Algerie og Marokko. Identiteten hans er uavklart, men han opplyser at han er født i januar 1988 og at han er 31 år gammel.

Siden 2008 har han vært varig utvist fra Norge, men han er ikke blitt sendt ut av landet fordi hans nasjonalitet er uklar. Politiet mener han er marokkansk, mens han selv hevder han er fra Algerie.

Mannen kom til Norge som asylsøker i 2005, og i de årene har han vært i Norge, har han til sammen tilbrakt mer enn åtte år i fengsel og på Trandum utlendingsinternat.

