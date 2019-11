Støre ikke lenger Stortingets rikeste

NTB Innenriks

Aller rikest av de innvalgte på Stortinget, er Høyres Nikolai Astrup, med en formue på 417 millioner kroner, ifølge de ferske skattelistetallene. Men siden han er digitaliseringsminister møter han ikke i Stortinget som vanlig representant.

Dermed er det Frps finanspolitiske talsperson, Sivert Bjørnstad, som er rikest på Stortinget. Ifølge Dagbladet har formuen hans økt til 73 millioner kroner på ligningen for 2018

– Formuen min stammer fra et generasjonsskifte i firmaet som faren min startet for over 50 år siden. Nå har jeg og fire søsken overtatt mye av eierskapet, forteller Bjørnstad til Dagbladet.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er oppført med en formue på 61 millioner kroner, og dermed har han blitt forbigått av Bjørnstad. Støre og hans families formue stammer i hovedsak fra salg av eierandelene i peis- og ovnsselskapet Jøtul.

Skattelistene viser for øvrig at Kjell Inge Røkke har landets største formue, på 18,6 milliarder kroner, mens Trond Mohn tjente mest i fjor (443 millioner kroner).

