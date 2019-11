Skattelistene avslørte ordførers hemmelige lottogevinst

NTB Innenriks

Lokalavisene Varden og Rjukan Arbeiderblad har begge omtalt lottogevinsten på 44 millioner kroner, som ordføreren har forsøkt å holde hemmelig siden fredag 6. juli 2017.

– Jeg har jo ønsket at dette skulle gå litt under radaren, men nå som skattelistene kom var det vanskelig å holde tilbake, sier ordføreren til NRK.

Bergsland utdyper at han har ønsket å holde lottogevinsten privat for å unngå at folk tenker annerledes om ham.

Tinn-ordføreren opplyser å ha brukt deler av Eurojackpot-gevinsten på bruktbilkjøp, en leilighet i Oslo, nedbetaling av gjeld, nytt tak på huset og aksjeinvesteringer. Resten av pengene står på konto.

