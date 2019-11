Rødt og SV: Mistillitsspørsmålet like aktuelt etter Hauglies Nav-redegjørelse

NTB Innenriks

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ba de uskyldig dømte Nav-ofrene om unnskyldning og beklaget dypt uretten som har rammet dem, da hun holdt sin redegjørelse om skandalen i Stortinget tirsdag.

Så langt er det avdekket at minst 2.400 personer urettmessig har måttet tilbakebetale penger etter opphold i utlandet mens de fikk ulike trygdeytelser, 100 har blitt urettmessig anmeldt og 36 har urettmessig sonet fengselsstraffer. I sin redegjørelse gikk Hauglie gjennom tidslinjen for når feilen ble oppdaget og når departementet ble varslet.

– Jeg har fra første dag omtalt dette som en skandale. Det står jeg ved, sa Hauglie.

Mistillit like aktuelt

Opposisjonen var langt fra fornøyd med ministerens redegjørelse. De mener en rekke sentrale spørsmål fremdeles står ubesvart.

– Tilliten er ikke styrket, fastslår Ap-leder Jonas Gahr Støre overfor NTB.

– Særlig med tanke på at statsråden gjennom mange måneder ikke har slått alarm og grepet inn på en måte som endret praksis. Her kan det ha gått fra slutten av 2018 fram til august 2019, og i mellomtiden har mange mennesker blitt dømt og fått inndratt pengene sine. Også etter august er det jo blitt reagert på bakgrunn av den forrige tolkningen, så hvorfor har ikke statsråden reagert, sier Støre.

Rødt og SV er de eneste partiene som har varslet at de vurderer mistillit i saken. Mistillitsspørsmålet er minst like aktuelt etter redegjørelsen, fastslår begge partiene.

– Hauglie har ikke styrket sin sak i dag, og det fremstår fortsatt som helt uforståelig at det har tatt så lang tid både i Nav og i departementet å handle etter at man først ble usikker på om loven ble praktisert feil, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

– For oss er spørsmålet om mistillit like aktuelt fordi ansvar ikke er plassert og statsråden ikke har svart fyllestgjørende, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Sp: Noen må gå

Ap og Sp sier det er for tidlig å konkludere om mistillitsspørsmålet. Men Sps representant i arbeids- og sosialkomiteen Per Lundteigen gjør det helt klart at noen må gå i saken.

– Det er jo helt opplagt at hvis folk skal beholde oppfatningen av at vi har et rettssamfunn, så må noen ta konsekvensene og tre tilbake her, det er jo helt opplagt, sier Lundteigen til NTB.

Han vil imidlertid ikke uttale seg om hvem han mener bør gå av.

Fremskrittspartiets Erlend Wiborg, som leder Stortingets sosialkomité, uttalte fra Stortingets talerstol at han mener Nav-ledelsen må gå av.

– Nav burde reagert tidligere og har vært for passive. Det er ikke nødvendigvis de rette til å være de som skal lede Nav gjennom oppryddingen, sa Wiborg.

En rekke av ofrene for skandalen var også til stede og overvar redegjørelsen fra galleriet. Tilliten er ikke gjenopprettet, uttalte flere av dem til NTB etter redegjørelsen.

Krever egen gransking

Under redegjørelsen understreket Hauglie at alle fakta nå skal på bordet, og at alle steiner skal snus. Som ledd i dette arbeidet, varslet hun en ekstern, uavhengig gransking av saken.

Opposisjonen mener imidlertid at Stortinget må igangsette sin egen gransking, enten ved å selv nedsette en kommisjon eller opprette en spesialkomité på Stortinget.

Hauglie lovet også at det vil komme ekstra penger til Nav og Trygderetten for å håndtere sakene. Beløpet vil regjeringen komme tilbake til førstkommende fredag.

Hun varslet også at regjeringen vil sørge for fri rettshjelp til dem som er rammet av skandalen, og at regjeringen vurderer å opprette en egen erstatningsordning for ofrene for å sikre en så rask behandling som mulig.