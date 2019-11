Oslo Børs på stedet hvil

NTB Innenriks

BW Offshore Limited ble mest omsatt, men falt 9 prosent. Ifølge E24 har selskapet plassert en konvertibel obligasjon på 300 millioner dollar og kom med foreløpige resultater før børsåpning.

Equinor ble skjøvet ned til andreplass og vokste 1,1 prosent til en kurs på 178 kroner.

Energisektoren endte opp 0.8 prosent, det samme gjorde sjømatsektoren, mens shippingindeksen endte med en nedgang på 0,8 prosent.

Norwegian varsler emisjon

Norwegian ble vinneren blant de mest omsatte selskapene med en kursvekst på 3 prosent, men det var før selskapet varslet en ny emisjon og et nytt milliardlån. Meldingen som kom etter at børsen hadde stengt for dagen, kommer trolig vil påvirke Norwegians kursutvikling når handelen gjenopptas onsdag morgen.

Det hardt flyselskapet vurderer en rettet emisjon på opptil 27,25 millioner nye aksjer som på dagens kursnivå tilsvarer vel 1 milliard kroner. I tillegg skal det utstedes et obligasjonslån på 175 millioner dollar, drøyt 1,6 milliarder kroner.

Selskapet la samtidig fram trafikktall for oktober. Flyselskapet fraktet 3,12 millioner passasjerer forrige måned, ned fra 3,38 millioner passasjerer i samme periode året før, en nedgang på 8 prosent. Siden i fjor er kapasiteten redusert med 5 prosent.

Fyllingsgraden endte på 87,1 prosent, opp 2,1 prosentpoeng fra oktober 2018.

Høyere oljepris

Prisen på nordsjøolje lå på 63 dollar per fat på spotmarkedet tirsdag ettermiddag. Det er nesten en dollar høyere enn da markedene åpnet.

Rundt klokken 17 var den toneangivende indeksen Standard & Poor 500 opp 0,4 prosent. Den industritunge Dow Jones-indeksen gikk også opp 0,4 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq gikk opp 0,6 prosent i den tidlige handelen.

I Frankfurt falt den tyske DAX-indeksen med 0,2 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris gikk opp 0,1 prosent. Ved 17-tiden lå FTSE 100-indeksen i London an til å stige med 0,1 prosent.

Nikkei-indeksen i Japan gikk opp hele 1,8 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong endte med en oppgang på 0,5 prosent.

