Støre: Trygdeskandalen må til kontrollkomiteen

– Gitt sakens alvor og omfang mener vi at den bør behandles av kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget, sier Støre til NTB mandag.

– Vi mener at utover en hurtigarbeidende gjennomgang av hvordan mennesker er blitt feilaktig behandlet, bør det vurderes en gransking, om nødvendig i regi av Stortinget, for å kartlegge hvordan ulike deler av det norske maktapparatet sviktet på en måte som rammet sårbare mennesker, sier Ap-lederen.

SVs Freddy André Øvstegård sier til Dagbladet at han er trygg på at kontrollkomiteen vil undersøke saken og sende flere spørsmål til statsråden. Komiteen møtes allerede tirsdag ettermiddag.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) redegjør for trygdeskandalen i Stortinget tirsdag.

Tre krav

Sist uke ble det kjent at Nav har feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger til andre EØS-land.

Støre har hittil ligget lavt i terrenget og nøyd seg med en kort oppdatering på Facebook etter at saken ble kjent. Men nå går han ut med sine tre krav til Hauglie i forkant av redegjørelsen.

Fremfor alt krever opposisjonslederen en klar erkjennelse av at det har skjedd en rettsskandale i Norge som er bred i sitt omfang og har rammet sårbare mennesker.

– Vi har et krav om at folk får oppreisning og pengene sine tilbake, uten forsinkelse, sier Støre.

Hva ble gjort?

Han forventer for det andre en gjennomgang som viser hvordan det kunne skje at «folk er blitt kastet i fengsel og stemplet som trygdesvindlere på feil grunnlag».

– Vi ønsker også å få vite hva som ble gjort da man ble klar over at man her hadde en uklar eller feilaktig lovfortolkning, og når det ble trukket i bremsen og tatt affære, sier Støre.

Det tredje han trekker fram, er altså et krav om at saken havner i kontrollkomiteen, og at det blir vurdert en egen gransking i regi av Stortinget. Det siste er temmelig uvanlig og et tiltak forbeholdt store og omfattende saker eller hendelser.

I trygdeskandalen er det allerede klart at rundt 2.400 saker eller personer har fått tilbakebetalingskrav som kan være feil, og at minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag.

«Kollaps»

Utover belastningen for enkeltmennesker som er rammet, mener Støre at saken også er en stor belastning for rettssikkerhetens omdømme i det norske samfunnet.

– Jeg er opptatt av at man her har straffet og tatt penger tilbake fra mange mennesker i en sårbar og vanskelig livssituasjon, mens mange opplever at andre typer brudd på regelverk ikke straffes, sier han.

– Alle er opptatt av at trygdejuks og svindel ikke skal finne sted. Men når det skjer på feilaktig grunnlag, er det en kollaps i vårt samfunnssystems håndtering av lover og regler.

Vel vitende om at det var en rødgrønn regjering som styrte landet i 2012, da den mye omtalte EU-forordningen kom, sier Ap-lederen at han også vil ha kunnskap om hva som har foregått i «tidligere regjeringsperioder, også vår».

– Vi vil ta det ansvaret som følger med at vi har sittet i regjering. Det må vi få klarhet i når statsråden redegjør for når disse bestemmelsene ble innført. Vi vil ikke fraskrive oss ansvaret, sier Støre.