Politiet vil ha Manshaus i varetekt fram til rettssaken

NTB Innenriks

Det fremgår av kjennelsen etter det fjerde fengslingsmøtet mandag der politiet igjen fikk medhold i sin begjæring om fire ukers varetektsfengsling for 22-åringen.

Under fengslingsmøtet sa politiadvokat Hilde Strand at saken ventes å være ferdig etterforsket i løpet av desember.

Torsdag vil de rettssakkyndiges rapport om Manshaus' tilregnelighet foreligge. Han har samtykket i å underlegge seg en fullstendig psykiatrisk undersøkelse av de sakkyndige.

Sementerte gjentakelsesfaren

Manshaus har tidligere blitt varetektsfengslet med restriksjoner. I de tolv ukene har han sittet i isolasjon med brev-, besøks- og medieforbud. Denne gangen ba politiet ikke om noen restriksjoner. De begrunnet begjæringen om fortsatt varetektsfengsling med faren for gjentakelse.

«Tingretten er enig med aktor i at siktedes forklaring i dagens fengslingsmøte sementerer gjentakelsesfarens kvalifiserte størrelse og langsiktige tidsperspektiv», skriver tingrettsdommer Per Kaare Nerdrum i kjennelsen.

– Han er glad for at det ikke var noen restriksjoner denne gangen. Han gis nå muligheten til å ha kontakt med dem han ønsker, for eksempel sine nærmeste. Det tenker jeg var naturlig. Det skal jo ikke være noen restriksjoner når det ikke lenger er bevisforspillelsesfare, sier siktedes forsvarer, advokat Unni Fries, til NTB.

Redegjorde for motivet

Manshaus gjorde nazihilsen da han kom inn i retten, slik han har gjort tidligere. Han erkjente forholdene han er siktet for, men nektet straffskyld. Som før ba han seg løslatt.

Under mandagens fengslingsmøte redegjorde 22-åringen for motivet bak angrepet på moskeen i Bærum og drapet på søsteren.

– Jeg vil verne mitt folks fremtidige generasjoner som står på randen av tilintetgjørelse, sa han da han fikk ordet.

Uttalelsene Manshaus kom med i retten mandag, er de første han har kommet med offentlig siden angrepet på al-Noor-moskeen og drapet på sin søster 10. august.

Fries forklarte at hennes klient ønsket å gi en kort redegjørelse for motivet for de handlingene han er siktet for.

– Det fikk han anledning til å gjøre i dag. Han ga uttrykk for et politisk synspunkt og motivet for de handlingene han har begått. Han vil få anledning til å forklare mer om det i en hovedforhandling senere, sa hun til et fulltallig pressekorps.

Stor offentlig interesse

Pressen fikk medhold i sitt ønske om opphevelse av referatforbudet. Dommeren bemerker at siktelsen gjelder svært alvorlige forbrytelser som kunne ha hatt vidtrekkende konsekvenser.

«Både hensynet til sakens store offentlige interesse, og hensynet til å forebygge ubegrunnede myter eller misforståelser, tilsier at referatforbudet løftes for dagens fengslingsmøte», skriver han i kjennelsen.

De øvrige fengslingsmøtene har gått for lukkede dører, men denne gangen hadde ikke politiet bedt om dette. Årsaken er at de mener det ikke lenger foreligger noen fare for bevisforspillelse.

(©NTB)