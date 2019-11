Politiet: Den mistenkelige gjenstanden i Trondheim er ufarlig

NTB Innenriks

Det opplyser innsatsleder Thor Inge Aas til NRK.

En oppgang i den fire etasjer høye blokken ble evakuert, og området rundt ble sperret av etter at gjenstanden ble funnet like før klokken 10 mandag formiddag. Politiet i Trondheim valgte også å tilkalle bombegruppa fra Oslo for å få hjelp til å undersøke gjenstanden.

– Den fremsto først som mistenkelig for dem som fant den, og senere for politiet som kom til stedet. Derfor ønsket vi bistand fra bombegruppa for å håndtere den, sa stabssjef Torgeir Moholt i Trøndelag politidistrikt til NTB tidligere mandag.

Adresseavisen har publisert et bilde av det som skal være den aktuelle gjenstanden. Den er sylinderformet og kledd i noe som ligner gaffateip. Det er også skrevet en beskjed på engelsk på gjenstanden.

En beboer som oppdaget gjenstanden og meldte fra til politiet, sier til avisen at det var skrevet en tekst på engelsk på den som virket truende.

– Hunden min reagerte veldig på gjenstanden, så mitt fokus var å roe ned henne. Men jeg var ikke redd på noe tidspunkt, forteller beboeren, som ønsker å være anonym.

Innsatsleder Aas sier at det nå vil bli gjort ytterligere undersøkelser av gjenstanden.

– Det vil bli foretatt kriminaltekniske undersøkelser for å ta rede på hvem som har satt gjenstanden der, og eventuelt hvorfor den er satt der, sier han.

