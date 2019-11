Philip Manshaus forklarte seg om motiv

NTB Innenriks

Manshaus gjorde nazihilsen da han kom inn i retten, slik han også har gjort i de tidligere fengslingsmøtene, før han som tidligere varslet kom med en uttalelse.

Her holdt han et flere minutter langt innlegg hvor han forklarte seg om motivet for angrepet på Al Noor-moskeen og drapet på sin stesøster 10. august.

I retten mandag erkjente han forholdene han er siktet for, men erkjente ikke straffskyld.

Det har ikke kommet noen begjæring om at fengslingsmøtet skal gå for lukkede dører. Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt sa til Dagbladet i forrige uke at årsaken er at de ikke tror det finnes noen bevisforspillelsesfare lenger.

Politiet har bedt om at varetektsfengslingen forlenges med ytterligere fire uker, begrunnet i gjentakelsesfare.

(©NTB)