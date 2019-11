Manshaus-rettssak trolig i første kvartal neste år

NTB Innenriks

Det fremgår av kjennelsen i det fjerde fengslingsmøtet mandag der politiet igjen fikk medhold i sin begjæring om fire ukers varetektsfengsling for 22-åringen.

I kjennelsen skriver tingrettsdommer Per Kaare Nerdrum at tingretten bygger på at politiet ønsker å holde 22-åringen fengslet fram til hovedforhandling.

Under fengslingsmøtet sa politiadvokat Hilde Strand at saken ventes ferdig etterforsket i løpet av desember da den blir sendt videre for å ta ut en tiltale.

Torsdag vil de rettssakkyndiges rapport om Manshaus' tilregnelighet foreligge. Han har samtykket i å underlegge seg en fullstendig psykiatrisk undersøkelse av sakkyndige.

