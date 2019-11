Gutt (15) døde av skadene etter voldshendelse på Toten

NTB Innenriks

9. oktober rykket politi ut til det som ble som ble beskrevet som en voldshendelse i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune.

15-åringen ble funnet livløs og ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus med livstruende skader. Mandag døde gutten – fire uker etter den alvorlige voldshendelsen.

– Forferdelig trist

Politiet har besluttet obduksjon av avdøde og fortsetter arbeidet med gjenstående etterforskningsskritt, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Guttens pårørende er varslet og er også kjent med at mediene orienteres om dødsfallet.

– Dette er selvfølgelig forferdelig trist for alle, sier familiens bistandsadvokat Inger Marie Støen til NTB.

Politiet har betegnet hendelsen som en dramatisk familietragedie som har rammet hele bygda. Østre Toten kommune satte krisestab etter hendelsen. Kommunens kriseteam har fulgt opp familien, ifølge Oppland Arbeiderblad.

Far siktet for drapsforsøk

Kort tid etter voldshendelsen ble guttens far (47) pågrepet og siktet for drapsforsøk. Senere ble han også siktet for seksuell omgang med barn under 14 år og frihetsberøvelse av guttens mor.

Mannen ble varetektsfengslet 10. oktober og har erkjent drapsforsøk og seksuell omgang med sønnen, han har også forklart seg om de faktiske forhold rundt frihetsberøvelsen.

Torsdag er det planlagt nytt fengslingsmøte siden fengslingsperioden går ut, ifølge avisa.

47-åringen har ifølge politiet vært samarbeidsvillig og gitt en detaljert forklaring. Han har ifølge VG gjennomført en rekonstruksjon av drapsforsøket for lokalt politi med bistand fra Kripos.

Politiet har mandag kveld ikke opplyst om siktelsen mot 47-åringen blir endret til drap.