Elden: Utvisning av høyreekstremist får etterspill

Johnson ble pågrepet og erklært uønsket i Norge da han skulle delta på et arrangement i regi av det sterkt antisemittiske og innvandringsfiendtlige nettverket Scandza Forum i Oslo lørdag. Mandag ble han satt på et fly til Ungarn, landet han ankom fra.

– Den pågrepne forfekter og kommuniserer en høyreekstrem ideologi. Det er en fare for at den kan resultere i vold eller voldelige handlinger, lød PSTs begrunnelse.

Hyllet Breivik

Johnson har tidligere blant annet omtalt Anders Behring Breivik i rosende ordelag.

– Han er en våken hvit mann, og slike er sjeldne. Til tross for sine feil, handlet han ut fra lojalitet til sitt folk, og det betyr mye. Ja, han begikk forbrytelser, men han begikk dem ut fra kjærlighet, skrev han mens rettssaken mot Utøya-terroristen pågikk.

Johnson beklager rett nok Breiviks valg av mål.

– Dersom han hadde drept ledelsen i Arbeiderpartiet eller ledere i norsk presse, ikke ungdommer helt ned i 14-årsalderen, kunne forsvaret hans faktisk ha holdt vann, skrev han i 2012.

Får etterspill

Johnsons norske forsvarer, advokat John Christian Elden, stiller seg undrende til utvisningen og opplyser at saken vil få et etterspill.

– Statsråden er klageinstans når det gjelder vedtak der det påberopes rikets sikkerhet opp mot ytringsfrihet, så her må vi få et politisk svar, sier Elden til NTB.

– Dessuten holdt PST ham over ett døgn ulovlig etter at han ville forlate Norge. Det vil bli fulgt opp, sier han.

USAs ambassade i Norge er tilbakeholdne i sin kommentar til utvisningen av Greg Johnson.

– Ambassaden er kjent med at en amerikansk statsborger ble pågrepet i Oslo lørdag, og at han får advokatbistand, får NTB opplyst.

Svært kritisk

Ekstremismeforsker Lars Gule har lite til overs for Johnson og hans tankesett, men er likevel svært kritisk til pågripelsen og utvisningen av den amerikanske høyreekstremisten.

– Dette var et alvorlig inngrep i forsamlings- og ytringsfriheten, sier Gule til NTB.

– Det er nok mange antirasister og folk på venstresida som sier at dette er bra, men det er tankeløst. Dette er sensur, hvem vet hvem PST stanser neste gang, sier han.

– Folks skal straffes for det de har gjort og ytret, etter at de har gjort eller ytret noe, sier Gule, som viser til at det er i tråd med avsagte dommer.

– Det er ikke straffbart å hylle Breivik som en helt, men det er straffbart å oppfordre til vold, sier Gule.

