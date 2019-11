NTB Innenriks

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 1.39 natt til lørdag.

Som følge av at det er god fyr i hytta, jobber brannvesenet for å hindre at andre nabohytter også tar fyr. Folk som var i hytta som begynte å brenne, har kommet seg ut. Rundt fire nærliggende hytter er evakuert.

– Hytta er overtent. Det er mye flammer. Det er fortsatt ikke kontroll på brannen, sier vaktleder Bjørn Henriksen ved 110-sentralen Sørøst til NTB.

