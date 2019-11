VG: Nav-sjefen sier at hun fortsetter i jobben, men at hun går av neste år

NTB Innenriks

– Nav har begått feil. Og som leder må jeg ta ansvaret og si unnskyld. Men jeg har satt i gang en opprydding, og det er mitt ansvar å ta vare på alle de flinke folkene i Nav. Derfor fortsetter jeg i denne jobben, sier Vågeng til VG.

Opprullingen av det som kan være norgeshistoriens største trygderettsskandale, er i full gang. Så langt er det kjent at siden 2012 er minst 48 mennesker uskyldig dømt for trygdesvindel, mens minst 2.400 urettmessig har fått krav om tilbakebetaling. De siste dagene er det meldt inn minst 24 nye saker fra tingrettene.

Flere har tatt til orde for at Nav-sjefen bør gå av som følge av skandalen. Vågeng sier at hennes posisjon er underordnet og at det er opp til andre å vurdere om hun er rett person til å lede Nav videre.

Denne uken ble Vågeng 69 år, og etter planen skal hun gå av om ett år – da kontrakten hennes går ut.

– Jeg begynte i Nav 1. oktober 2015. Min åremålskontrakt sier jeg har rett og plikt til å gå av når jeg fyller 70 og det gjør jeg 29. oktober 2020, altså om ett år, sier Nav-sjefen.

