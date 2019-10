To personer til sykehus etter knivstikking i Tromsø

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om at en kvinne som truet med to kniver ved Strandtorget klokken 00.20. De melder at tre personer har fått knivskader. En av de skadde, er den pågrepne.

– En person har fått et dypt kutt i en arm. Skadeomfanget til de to andre vet jeg ikke, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt til NTB.

Politiet ble varslet om en truende kvinne som ropte og hadde kniver. Thomassen sier at de etter hvert fikk melding om at én person var knivstukket og deretter melding om at flere var skadd.

– Hendelsen skjedde på åpen gate, mellom flere utesteder i Tromsø sentrum. Det er mange vitner på stedet, og en del av jobben har vært å kartlegge dem, sier operasjonslederen.

Politiet rykket ut til stedet bevæpnet.

Den pågrepne kvinnen i 30-årene er tidligere dømt for bæring av kniv på offentlig sted, og for vold og trusler, opplyser operasjonslederen.

Thomassen sier at de har avhørt vitner og at de skal dra på sykehuset for å få mer oversikt over dem som er skadd og oversikt over situasjonen.

