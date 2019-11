Studenter fra sør får studere gratis i Norge igjen

NTB Innenriks

Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet bevilger nær 70 millioner kroner neste år til Partnerskapsprogram for globalt økonomisk samarbeid (Norpart). Det er en økning på nesten 30 millioner kroner sammenlignet med årets budsjett, skriver Vårt Land.

– Dette er virkelig god bistand. Nå kan de på nytt komme hit til landet og få etterspurt utdanning på masternivå, sier parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan i KrF til avisen.

I 2016 avviklet regjeringen kvotestudentordningen for studenter fra utviklingsland. Ordningen som nå blir gjeninnført, er en budsjettseier for KrF.

Også Norsk Studentorganisasjon (NSO) er glade for at ordningen er tilbake:

– NSO har jobbet med dette siden ordningen forsvant. Dette er et supert tiltak som kan bidra til å utvikle verdenssamfunnet, og gir oss mulighet til å få ny innsikt fra studenter fra andre deler av verden, sier leder Marte Øien i NSO.

I budsjettproposisjonen skriver Kunnskapsdepartementet og statsråd Jan Tore Sanner (H) at programmet «kan dekke hel grad i Norge for studenter fra det globale sør. Programmet skal samtidig jobbe for å sikre at studentene drar tilbake til hjemlandet etter studiene i Norge».

Direktoratet for internasjonalisert og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) skriver på sine nettsider at 39 utviklingsland inngår i ordningen.

