Minst 24 nye straffesaker knyttes til Nav-skandalen

NTB Innenriks

Domstolene går nå gjennom alle tidligere dommer for å se om flere kan være uriktig dømt for å ha tatt med trygdeytelser til andre EØS-land.

Så langt er det funnet minst 24 nye saker som mistenkes å være basert på feil tolkning av loven, men det understrekes at flere av sakene må vurderes nærmere før man kan konkludere sikkert.

Ubetinget fengsel

I første omgang er det slått fast at loven er blitt feiltolket i saker etter 2012 hvor Nav-brukere har tatt med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land. Det er disse sakene domstolene nå jobber med å få oversikt over.

NTB har fått foreløpige tall fra rundt halvparten av landets 60 tingretter. Mange melder fra om at de ikke har funnet noen slike saker, mens andre har avdekket noen nye saker.

I flere av de nye sakene er de tiltalte blitt dømt til ubetingede fengselsstraffer i opptil flere måneder.

* Oslo tingrett har funnet åtte nye saker, i tillegg til ni saker som ble kjent mandag

* Nedre Telemark tingrett har funnet tre nye saker, i tillegg til to saker som ble kjent mandag

* Fredrikstad og Halden tingretter har funnet sju nye saker, i tillegg til to saker som ble kjent mandag

* Follo tingrett har funnet minst to nye saker

* Fosen tingrett, Heggen og Frøland tingrett og Alta og Hammerfest tingrett har funnet én ny sak hver, altså tre til sammen.

* Stavanger tingrett har trolig funnet én sak

Usikkerhet

I enkelte av de nye sakene har den dømte delvis oppholdt seg i andre EØS-land, men også delvis i utlandet for øvrig.

Dermed er det ikke sikkert at hele grunnlaget for straffen er uriktig, men altså deler av det, slik at den dømte skulle hatt lavere straff og lavere krav om tilbakebetaling.

