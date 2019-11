Flere usolgte boliger enn på ti år

NTB Innenriks

Ved utgangen av september var det 17.774 usolgte boliger i Norge, viser tallene fra bransjeorganisasjonen som Finansavisen omtaler fredag. I 2009 ble Norge som kjent rammet av finanskrisen, noe som også preget boligmarkedet i stor grad.

– Vi går inn i årets to siste måneder med et historisk høyt varelager, sier administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom til avisen.

– Kjøperne har veldig mye å velge i, og dermed er det flere boligselgere som sliter i dagens marked. Det lugger litt i boligmarkedet, sier han.

Boligprisstatistikken som Eiendom Norge la fram for én måned siden, viste at prisene i absolutte tall falt med 1,1 prosent i september. Men korrigerer man utviklingen for sesongvariasjoner, økte prisene med 0,2 prosent.

Tirsdag kommer det ny boligstatistikk fra Eiendom Norge.

