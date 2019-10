Riksadvokaten: Nav fortsatte å anmelde feilaktige trygdesaker fram til april

NTB Innenriks

Den aller siste anmeldelsen for bedrageri, basert på feil rettsanvendelse, kom første dag etter påskeferien i år, tirsdag 23. april, opplyser Riksadvokatembetet til Rett24.

Det var fire måneder etter at Nav første gang hadde gjort Arbeids- og sosialdepartementet oppmerksom på at Trygderetten mente Nav la feil lovanvendelse til grunn i saker der mottakere av kontantytelser hadde oppholdt seg i et annet EØS-land. I mars ble Nav og departementet enige om å endre praksis når det gjelder kortvarige opphold i EØS-området.

