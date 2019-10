Mann varetektsfengslet i fire uker etter økseangrep på Ringebu

NTB Innenriks

I tillegg fikk politiet medhold i at han blir ilagt brev- og besøksforbud i den første uka. Både fengslingen og restriksjonen var i tråd med politiets begjæring. Rettsmøtet varte bare i et kvarter uten siktede til stede.

Det fremgår av kjennelsen at siktede er diagnostisert med lettere psykisk utviklingshemming og en atypisk autismediagnose.

Spesialist i psykiatri Terje Tørrissen skriver i en foreløpig primærpsykiatrisk erklæring torsdag at det kan være tvil om hvorvidt mannen var i psykose da volden ble utøvd. Tørrissen har derfor anbefalt en full judisiell observasjon.

Retten mener det er nærliggende og reell fare for at siktede vil begå nye voldshandlinger dersom han løslates nå. Her viser retten blant annet til 20-åringens forklaringer om fascinasjon for voldshandlinger, og at han har kjente drapsmenn som idoler.

Mannen ble pågrepet etter at å ha slått kvinnen i hodet med ei øks. Voldsepisoden skjedde klokka 8.40 onsdag morgen. 20-åringen ble pågrepet uten dramatikk litt over 20 minutter senere.

Den skadde kvinnen ble først kjørt med ambulanse til sykehuset i Lillehammer og deretter overført til Ullevål sykehus i Oslo. Tilstanden hennes betegnes som alvorlig, men ikke livstruende.

Innlandet politidistrikt opplyser at det ser ikke ut til at det er noen forbindelse mellom gjerningsmann og offer.

Politiet etterforsker saken og det er så langt avhørt tolv vitner. Gjerningsmannen har i avhør sammen med sin forsvarer erkjent de faktiske forhold.

(©NTB)