Undersøkelse retter søkelyset mot promillesykling

– Loven åpner for fortolkning. Det er ikke strengt forbudt, men det er heller ikke definert en helt tydelig grense for når det ikke er tillatt å sykle i alkoholpåvirket tilstand, sier Mathias Vestgård som står bak undersøkelsen. Den inngår i hans masteroppgave «Cycling under the influence – Who and why?».

Han har snakket med syklister både på puber, gaten og via spørreskjema for å finne ut mer om hvilke vurderinger de gjorde i forkant og etterkant. Åtte av ti hadde syklet under alkoholpåvirkning minst én gang i løpet av livet, og seks av ti hadde gjort det én eller flere ganger i løpet av det siste året.

Fulle menn

Resultatene viste at de som sykler etter å ha konsumert alkohol, er oftere menn og bor i store norske byer, mens personer under 30 år har en mer tillatende holdning til det.

I 2014 ble 2.138 pasienter behandlet av Oslo skadelegevakt etter en sykkelskade. Nesten 10 prosent av pasientene var påvirket av alkohol eller annen rus i skadesituasjonen. Skader på syklister som er påvirket av alkohol, skjer særlig på kveld og natt.

Vanskelig med promillegrense

Det viser en rapport utarbeidet av Oslo skadelegevakt som på oppdrag fra Statens vegvesen og Helsedirektoratet kartla og registrerte alle pasienter med sykkelskader som oppsøkte Oslo skadelegevakt i 2014.

Seniorrådgiver Kurt Ottesen i Statens vegvesen sier i en pressemelding at man rent juridisk kunne ha valgt å ha en promillegrense også for sykkel.

– Regelen ville da vært klarere, men hva skulle grensen være? Ved å ha en eksakt grense vil man på den annen side ta fra muligheten for bruk av sykkel for dem som opplagt er i stand til å håndtere denne på en god måte, til tross for alkoholpåvirkning, mener han.

