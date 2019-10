To 17-åringer pågrepet etter knivstikking i Stavanger

NTB Innenriks

De to ble pågrepet bare noen få hundre meter fra åstedet, melder Stavanger Aftenblad.

– Jeg kan bekrefte at to personer er pågrepet i saken. De ble påtruffet av en politipatrulje i sentrum og samsvarte med beskrivelsen av gjerningspersonene. De er tatt med til politistasjonen og skal avhøres, sier operasjonsleder Toralv Skårland i Sørvest politidistrikt til NTB.

– De to er siktet for kroppsskade. Per nå er det ingen kjent relasjon mellom gjerningspersoner og offer, sier jourhavende jurist Anders Christiansen.

Politiet fikk melding om knivepisoden klokka 7.12 onsdag. Hendelsen skjedde i Verksgata. Den skadde mannen er kjørt til sykehus. Han var ved bevissthet da han ble kjørt til sykehuset, men skadeomfanget er ikke kjent.

