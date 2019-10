Petter Stordalen er blant Vings nye eiere

NTB Innenriks

Ikledd en oransje piquetskjorte – Vings farge – ble Stordalen presentert som ny eier på Vings hovedkontor i Stockholm til stor jubel.

– Jeg fikk gåsehud da jeg kom ned trappen her, sa Stordalen.

I kjent stil var han svært energisk.

– I dag må dere leve med min svorsk. Den er definitivt ikke så bra som Skavlans, men den får jobben gjort, sa han.

Videre karakteriserte han avtalen som spesiell for ham, fordi den «forener hjerte og hjerne».

– Jeg har mye hjerte og har fått med noen partnere som har mye hjerne, så det er en perfekt kombo, sa Stordalen.

Eier 40 prosent

Stordalens selskap Strawberry kjøper opp Vinggruppen sammen med oppkjøpsfondene Altor og britiske TDR Capital. Dette omfatter totalt 2.300 ansatte i Ving, Spies, Tjäreborg og Thomas Cook Airlines Scandinavia.

Strawberry Group og Altor kjøper 40 prosent hver av selskapet, og TDR Capital kjøpe de resterende 20 prosentene.

Stordalen ville ikke si akkurat hvor mye han har gått ut med for å sikre avtalen, men sier at de nye eierne kommer til å stille omtrent 6 milliarder svenske kroner i likviditet og garantier.

Ingen tippet Stordalen

Under presentasjonen onsdag sa Stordalen at han synes det er merkelig at ingen har spekulert på om hans selskap ville gå inn som eier.

– Vi var den eneste kjøperen som kunne sikre en løsning for alle, sa han.

Thomas Cook varslet at de gikk konkurs natt til 23. september, etter at forhandlingene med den britiske staten om en avtale for rekapitalisering av selskapet hadde brutt sammen.

– Ving gjorde alt rett

Stordalen kom med krass kritikk av den tidligere eieren.

– Ving har alltid gått bra, alltid vært et solid selskap. Men noen over der, de tok ut alle pengene hele tiden. De drenerte Ving for alt det Ving var. Selskapet ble tømt for milliarder. Ving gjorde all rett, Thomas Cook gjorde alt feil, sa Stordalen.

Konsernsjef Magnus Wikener i Vinggruppen i Norden ønsker de nye eierne velkommen.

– Deres store bransjekompetanse og finansielle styrke gir oss den langsiktige stabiliteten vi trenger, i tillegg helt nye muligheter for å utvikle utvalget for kundene våre framover, sier han.

Wikener opplyste også at flyselskapet i Ving-systemet skifter navn til Sun Class Airlines.

(©NTB)