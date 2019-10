PST får beskjed om å gjøre nye undersøkelser i saken mot Laila Anita Bertheussen

NTB Innenriks

I september bekreftet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at de hadde sendt sin innstilling om påtalespørsmålet i saken til statsadvokatembetet. Ifølge flere medier innstilte PST på å tiltale Bertheussen. Nå får PST saken i retur, skriver Aftenposten.

– Det vil bli gjennomført noen nye undersøkelser, sier statsadvokat Marit Formo til avisen.

Formo kommenterer ikke hva slags undersøkelser det handler om annet enn at det er undersøkelser som tidligere ikke er gjennomført. Det skal ikke gjennomføres nye avhør. Det er heller ikke klart hvor lang tid dette vil ta.

Laila Anita Bertheussen (54), samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, er siktet av PST for flere forhold, blant annet for å ha tent på parets egen bil ved boligen deres i Oslo i mars i år, samt andre hendelser ved parets bolig. Wara trakk seg kort tid etter som justisminister.

Hun erkjenner ikke straffskyld for noen forhold. Hennes advokat, John Christian Elden, har flere ganger uttalt at saken kun er bygd på indisier, og at han regner med at den blir henlagt.

Det er Riksadvokaten som skal ta endelig stilling til påtalespørsmålet i saken.