Mann pågrepet etter voldshendelsen i Lillesand

– Med bakgrunn i informasjon fra fornærmede og et vitne, ønsket vi å komme i kontakt med en annen person som kunne ha tilknytning til hendelsen. Denne mannen ble pågrepet i Kristiansand i dag, sier etterforskningsleder Sindre Kolstad i Agder politidistrikt til Agderposten onsdag.

Mannen har status som siktet i saken og vil bli forsøkt avhørt.

Politiet er interessert i å komme i kontakt med personer som kan ha sett noe i tidsrommet mellom klokka 18 og 19 tirsdag kveld, som kan ha betydning for etterforskningen.

Mannen som ble skadd er i midten av 20- årene og ble innlagt på Sørlandet sykehus. Han ble alvorlig skadd, men er utenfor livsfare.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 18.43 tirsdag fra en person som befant seg i en bolig i Lillesand. Den skadde mannen ble kjørt til sykehuset i Kristiansand.

Basert på meldingen de fikk, valgte politiet å bevæpne seg. Fædrelandsvennen fikk opplyst fra vitner at det skal ha vært bråk i det som skal være en kommunal bolig et par timer før hendelsen. Den aktuelle adressen er kjent for politiet fra tidligere saker.

