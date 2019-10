Hauglies tidslinje: Gradvis opprulling av Nav-skandalen

NTB Innenriks

Arbeids- og sosialdepartementet offentliggjorde onsdag en tidslinje i saken, der deler av korrespondansen mellom departementet og Nav framgår.

Av tidslinjen går det tilsynelatende fram at det tok nærmere åtte måneder før Nav og departementet forsto det fulle omfanget av saken.

Første varsel

20. desember 2018 kom det første varselet fra Nav til departementet om at Trygderetten ville be EFTA-domstolen om en vurdering av hvorvidt personer som mottar ulike kontantytelser fra Nav, kunne oppholde seg i andre EØS-land. Foreløpig gjelder saken kun kortvarige opphold.

Fra sommeren 2017 hadde Trygderetten avvist flere av Navs vedtak i slike saker.

Departementet og Nav blir enige om å endre praksis og at det er best å holde EFTA-domstolen utenfor. Da vil norske myndigheter i større grad «ha muligheten for selv å vurdere hvilken betydning et midlertidig utenlandsopphold skal ha for retten til de aktuelle ytelsene», heter det i et brev fra Nav til departementet datert 24. januar 2019.

Mer alvorlig

Deretter går det noen måneder fram til 30. august. Da sender kontorsjef Liv Espedal i Nav en epost til departementet der det heter at også lengre utenlandsopphold kan være omfattet av artikkel 21 i EU-forordningen om trygderettigheter fra 2012.

Den gir rett til å oppholde seg i andre EØS-land mens man mottar kontantytelser som sykepenger og arbeidsavklaringspenger.

Saken blir straks mer alvorlig. Det er nemlig slike saker Nav har brakt for retten som trygdesvindel. I alt er minst 48 personer dømt, 36 av dem til fengsel, siden 2012.

– Ettersom vi ser at spørsmålet vil kunne få betydning for et større antall saker, og konsekvensene er større enn vi i første omgang forutså, ønsker vi et møte med departementet så snart som mulig, heter det i eposten.

2. september purrer Nav på et møte med departementet. Men først den 13. september kommer et møte i stand.

Fire dager senere, den 17. september, blir en 38 år gammel mann fra Austevoll dømt til 60 dagers fengsel for å han mottatt 530.000 i arbeidsavklaringspenger mens han var i Ungarn.

Slag i slag

18. oktober kommer et nytt møte i stand, og deretter går det slag i slag. Både 22. og 25. oktober møtes Nav og departementet.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch blir orientert om saken, og mandag 28. oktober stiller både statsråd Anniken Hauglie, Nav-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokaten på en felles pressekonferanse om saken.

I et nytt brev til Nav, datert tirsdag 29. oktober, krever Hauglie at direktoratet rapporterer fortløpende om hvordan saken følges opp. Rapporteringen må blant annet raskt svare på hvordan Nav skal sikre at korrekt praktisering blir tydeliggjort og implementert i etaten, og hvordan direktoratet vil håndtere denne saken videre.

– Vi ber om en plan for håndtering av tidligere og pågående saker, spesielt overfor berørte, heter det i brevet. En kopi av brevet er sendt til Riksrevisjonen.

Hauglie vil også ha en vurdering av hvordan Nav er innrettet for å jobbe med EØS-forordninger og etatens kompetanse når det gjelder å sikre at praksis er i tråd med regelverket.

