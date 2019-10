Ap-press for å få klimatoppmøtet til Oslo

NTB Innenriks

Det opplyser Espen Barth Eide, Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsmann og tidligere utenriksminister, til NTB.

Han mener det er viktig at Norge raskt varsler overfor FN at vi kan overta som arrangør.

– Midt oppe i klimakrisen har vi ikke råd til å miste ett år, sier Barth Eide.

Han vil være varsom med å tallfeste tallet på delegater Oslo eventuelt kan håndtere, men ser for seg et møte i en mindre skala enn det som var planlagt i Chile, der det var ventet 25.000 delegater fra hele verden.

Vil bruke videokonferanse

– Det er et akutt problem, og da trengs en kriseløsning. Vi kan bruke anledningen til at en del skjer virtuelt via videokonferanse. Det kan kunngjøres som et klimavennlig klimamøte, sier den tidligere utenriksministeren, som trekker fram at Norge har erfaring med å holde arrangementer av denne typen.

Han har mener det er lite sannsynlig at et annet latinamerikansk land ønsker å overta som arrangør – eller at et økonomisk presset FN er i stemning for å holde det i New York.

Oslo var raskt på banen

Klimakonferansen COP25 var planlagt arrangert i den chilenske hovedstaden Santiago fra 2. til 13. desember, og blant annet hadde den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg planlagt å være der. Årsaken til at Chile trekker seg som arrangør, er den pågående uroen i forbindelse med en stor protestbølge mot regjeringen.

Miljøstiftelsen Bellona var onsdag ettermiddag raskt ute med å ta til orde for at Oslo, som i år er Europas miljøhovedstad, tar over som vertskap. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener det bør kunne la seg gjøre og mener Oslo vil være «en fantastisk ramme for FNs klimatoppmøte»

Ikke sikkert det er mulig

– Det er ikke sikkert det er praktisk mulig, men vi bør se på mulighetene, sier Johansen, som inviterer klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til et samarbeid for å vurdere det.

Elvestuen påpeker at det i år er Latin-Amerikas tur til å arrangere klimakonferansen.

– Nå må både vi og de andre partene til klimakonvensjonen avvente neste skritt fra klimasekretariatet i Bonn før vi kan avgjøre hva som skal skje, sier Elvestuen, som synes det er synd at konferansen ikke kan holdes i Santiago.

Stort arrangement

– Vi undersøker nå alternativer, sa FNs klimasjef Patricia Espinosa i en uttalelse tidligere onsdag.

Det kan imidlertid bli svært utfordrende for Norge å overta arrangementet, rett og slett på grunn av størrelsen.

COP25 er FNs årlige klimakonferanse og inngår i innsatsen for å implementere målene fra Parisavtalen. Over 20.000 personer deltok på fjorårets utgave i Katowice i Polen.

