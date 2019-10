Tre menn pågrepet for voldshendelse i Kristiansand

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 2.30 natt til tirsdag.

– Politiet drar til stedet og kommer i kontakt med melderen. Han blir sendt til sykehus, sier operasjonsleder Ronny Aateigen Andersen i Agder politidistrikt til NTB.

Operasjonslederen sier at han ikke kjenner til skadeomfanget, annet enn at fornærmede var ved bevissthet. Mannen er innlagt på sykehus for observasjon. Han skal ikke være livstruende skadd.

Tre menn er pågrepet. To er i slutten av tenårene, og den tredje er i starten av 20-årene.

Andersen sier at han ikke kjenner til hendelsesforløpet eller hva slags vold den fornærmede har blitt utsatt for.

– Vi har ikke fått noen fullverdig forklaring fra de involverte ennå, sier han.

