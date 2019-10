Mann til sykehus etter voldshendelse i Lillesand

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 18.43 tirsdag kveld fra en person som befant seg på en privat adresse. Den skadde mannen er kjørt til sykehuset i Kristiansand.

– En pasient er kjørt til sykehus med uklart skadeomfang. Vi vet foreløpig ikke om voldshendelsen har skjedd på adressen eller et annet sted, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til NTB.

Ifølge VG var mannen bevisst da han ble kjørt til sykehus.

Hyberg sier at politiet foreløpig ikke har noen mistenkte i saken, men at de har satt i gang teknisk og taktisk etterforskning på stedet.

Hyberg sier til Fædrelandsvennen at politiet ut fra meldingen de fikk, valgte å bevæpne seg. Avisen får opplyst fra vitner at det skal ha vært bråk på adressen et par timer før hendelsen.