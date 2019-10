Sønn erkjente å ha drept faren sin i Sandnes

NTB Innenriks

Han er tiltalt for å ha slått sin 55 år gamle far gjentatte ganger i hodet med et brannslukningsapparat lille julaften i fjor. Faren fikk bruddskader i hodet og døde kort tid etter. Sønnen varslet selv politiet om drapet.

– Jeg har mange minner fra min far. Både jeg og moren min måtte noen ganger rømme fra ham. Vi var redde for ham. Volden mot meg startet før jeg var ti år gammel, sa 28-åringen i sin frie forklaring ifølge Stavanger Aftenblad.

Tiltalte forklarte i Jæren tingrett at han hadde tenkt på drapet i noen uker og vurdert flere alternativer for å ta livet av ham, ved å slå ham med et brannslokningsapparat, ved å stikke ham eller ved kvelning.

Før drapet var sønnen aktiv på nettforumet 4chan og fortalte om drapsplanene. Flere brukere skal ha oppfordret ham til å gjøre alvor av dem.

– Vi vil få høre om en ung mann i total isolasjon. Ingen venner. Ingen kontakt med mor. Den eneste kontakten han hadde var et vanskelig og konfliktfullt forhold med sin far. Den andre kontakten han har hatt, er med anonyme på nettet, sa tiltaltes forsvarer, advokat Vegard Bråstein ifølge avisa.

Forsvareren poengterte i sitt innledningsforedrag at klientens psyke vil bli sentralt i saken. De sakkyndige har kommet til at 28-åringen var tilregnelig, og at han derfor kan straffes for drapet. Tiltalte har sittet i varetekt siden 23. desember i fjor.

Retten har satt av fem dager til saken.

