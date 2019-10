Mann pågrepet etter stort våpenfunn i Bamble

NTB Innenriks

Politiet har vært ved boligen siden klokken 12 mandag, skriver Porsgrunns Dagblad.

Operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt sier til NRK at politiet aksjonerte mot boligen etter å ha fått et tips.

Han tilføyer at politiet foreløpig ikke har oversikt over hva slags type våpen som er funnet, eller om det var oppbevart ammunisjon sammen med dem.

Sprengstoff

– Mannen ble pågrepet uten dramatikk. På bakgrunn av funn på stedet ba vi om bistand fra politiets bombegruppe, opplyser Gunnerød.

Innsatsleder Sondre Dahl på stedet sier til Telemarksavisa at det var Forsvaret som kom med informasjon til politiet, som igjen anmeldte saken. Deretter besluttet retten at mannens bolig kunne ransakes.

Innsatslederen sier til VG at det er funnet sprengstoff og fenghetter på stedet. En fenghette er en hylse med tennsats til å tenne en sprengladning med.

Bombegruppa

Gunnerød sier at politiet har sperret av stedet, og at de avventer en vurdering fra bombegruppa, som var på plass i 19.30-tiden.

Operasjonslederen sierat politiet ikke kjenner mannen fra noe kriminelt miljø, men at de anser ham som en som er over gjennomsnittet interessert i våpen og våpentekniske undersøkelser.

– Det er ingen grunn til å tro at han utgjør noe fare for omgivelsene, sier han.

