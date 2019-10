Drapssiktet mann erkjenner ikke straffskyld etter påkjørsel i Agder i sommer

NTB Innenriks

– Han erkjenner ikke straffskyld. Etterforskningen pågår fortsatt og det er ikke aktuelt å komme med ytterligere bemerkninger nå, opplyser hans forsvarer, advokat Berit Knudsen, til NTB.

Avhørene av mannen i 20-årene som er siktet for uaktsomt drap på den franske kvinne, ble avsluttet tidligere i oktober. 28-åringen ble funnet død 2. juni på en øde grusvei på Snartemo i Hægebostad kommune. I tillegg ble en kvinne fra Litauen funnet hardt skadd.

Politiet mener at mannen i beruset tilstand kjørte på de to kvinnene og stakk fra stedet. Han er også siktet for promillekjøring.

– Vi mener at mistankegrunnlaget ikke er svekket etter avhøret av ham. Vi mener fortsatt at vi har sikre bevis og god oversikt over hva som har skjedd, sa politiadvokat Hellek Rue i Agder politidistrikt.

