36-åring dømt til tvungent psykisk helsevern etter drapsforsøk på tog på Oslo S

Den 36 år gamle mannen møtte nylig i Oslo tingrett, tiltalt for drapsforsøk.

12. november i fjor påførte han en tilfeldig togpassasjer åtte knivstikk som førte til livstruende blødninger. Mannen overlevde på grunn av rask helsebehandling.

36-åringen er rumensk statsborger uten noen tilknytning til Norge. Han hadde ikke noe fornuftig ærend i Oslo, fremgår det av dommen. Før han kom til Norge hadde han reist rundt i ulike europeiske land.

I politiforklaringer og i retten forklarte mannen at han da han var i Sverige eller Danmark «fikk ordre av djevelen om å reise til Oslo for å drepe en svart mann».

Tilfeldig offer

Han kom til Oslo med tog og bar en kniv under jakka. Han gikk på et tilfeldig tog – lokaltoget til Gjøvik – og fant en mannlig passasjer som han angrep. Toget var fullt av passasjerer, og knivstikkingen førte til panikk.

Video fra overvåkingskameraer ble vist i retten. De viste at mannen etter å ha påført offeret åtte stikk, gikk rolig av toget, bortover perrongen og inn på Oslo S med den blodige kniven i hånden. Der ble han stanset av vektere og like etter pågrepet av politiet, fremgår det av dommen. Pågripelsen skjedde uten dramatikk.

Gjentakelsesfare

De rettspsykiatrisk sakkyndige har konkludert med at mannen var og er psykotisk. Han kan dermed ikke dømmes til fengsel, og aktor la ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Mannen har tidligere vært i kontakt med psykiatrien i en rekke andre europeiske land. Han har også vært i kontakt med politi og rettsvesen i både Danmark, Tyskland, Tsjekkia, Sverige og Østerrike for mindre alvorlige forhold.

Mannens forsvarer har ikke bestridt at mannen er utilregnelig, men har argumentert for at vilkårene for å bli dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern ikke var til stede.

Det var retten helt uenig i og pekte på at de sakkyndige uttalte at «risikoen for nye alvorlige voldshandlinger ved en eventuell gjentakelse er skyhøy».

