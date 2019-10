19-åring fengslet – siktet for å vold mot eldre mann i Fana

NTB Innenriks

Mannen er siktet for grov kroppsskade mot 72 år gammel mann.

Den siktede fremsto som en angrende synder i Bergen tingrett mandag. Han erkjenner delvis straffskyld, melder Bergens Tidende.

– Han beklager det han har gjort, sier forsvarer Erik Mjell til avisen.

Den eldre mannen var på tur da han ble utsatt for massiv vold. Retten mener det er tilfeldig at ikke angrepet fikk et langt mer alvorlig utfall.

Den eldre mannen var ute og gikk i Mårdalen i Fana rundt midnatt lørdag. Mannen så en bil med tre personer som stoppet. En av dem skal ha kommet ut, urinert og kastet fra seg en flaske. Da 72-åringen ba ungdommen om å plukke opp flasken, ble han angrepet.

Etter det Bergensavisen får opplyst, ble mannen først slått slik at han gikk i bakken. Deretter skal ungdommen ha fortsatt å slå og sparke ham mens han lå på bakken.

72-åringen ble fraktet til legevakten og videre til Haukeland universitetssjukehus. Mannen har fått konstatert brudd i hoften, kinnbein og nese.

– Vi fikk opplysninger på stedet som førte til at vi kunne gå til pågripelse av mannen som nå er siktet. Han ble tatt med av politiet og satt i arrest, sa operasjonsleder Per Algerøy i Vest politidistrikt til NTB på søndag.

