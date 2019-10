Stavanger kommune stanser app-bruk i skoler og barnehager

NTB Innenriks

– Vi har sendt ut en melding til skoler og barnehager, om at fra mandag stenger vi bruken av alle apper og meldingstjenester i skoler og barnehager, sier skolesjef i Jørn Pedersen i Stavanger kommune til Stavanger Aftenblad.

Bakgrunnen for appstansen er at kommunen i en gjennomgang har sett at sikringstiltak og rutiner for personvern i skolene og barnehagene i kommunen ikke er gode nok.

Skolesjefen opplyser at det ikke er grunn til å tro at det har skjedd brudd på personvernlovgivningen, men at de likevel velger å stenge bruken av appene midlertidig.

Stansen gjelder apper og meldingstjenester som IST Direkte, Mobilskole, Spond og Kidsmonitor, ifølge avisa. Dermed må skolene og barnehagene i Stavanger igjen ta i bruk gamle tjenester som mail, sms, penn og papir.

