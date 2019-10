Kvinne død etter voldshendelse i Trondheim – tre menn siktet

NTB Innenriks

Politiet pågrep først to menn som var i leiligheten øst i Trondheim hvor kvinnen ble funnet, og senere søndag ettermiddag ytterligere én mann. De tre er siktet for kroppsskade med døden til følge. De siktede er i 30- og 40-årene og er kjent for politiet fra tidligere.

– De har fått oppnevnt hver sin advokat, og vi vil forsøke å gjennomføre avhør av dem så snart som mulig – helst i løpet av dagen, sier leder for felles enhet for etterforskning Anders Sunde-Eidem i Trøndelag politidistrikt.

Politiadvokat Eli Nessimo sier på en pressekonferanse søndag kveld at politiet er kjent med at det er relasjoner mellom noen av de involverte i saken. Hun understreker at det er satt i gang en bred etterforskning, og at politiet ikke kan utelukke at det er flere personer involvert.

Erklært død på sykehus

Kvinnen i slutten av 30-årene ble funnet alvorlig skadd i en leilighet søndag formiddag. Det var politiet som fant kvinnen. Hun ble fraktet til sykehus hvor hun ble erklært død.

Politiet fikk melding om den skadde kvinnen ved 11.30-tiden. Meldingen kom fra en person som har en tilknytning til en av de siktede i saken. Denne personen var ikke selv på åstedet, men hadde fått beskjed av noen om at kvinnen var skadd.

Politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på hva slags skader kvinnen hadde, eller hvordan de kan ha oppstått.

– Jeg kan ikke si hvilke typer skader kvinnen ble utsatt for, eller om det er blitt brukt våpen i forbindelse med voldshandlingen, sier Sunde-Eidem.

– Del av belastet miljø

Søndag kveld hadde politiet identifisert den avdøde kvinnen og varslet hennes pårørende. Kvinnen var bosatt i Trondheim, men hadde ikke fast tilknytning til leiligheten der hun ble funnet.

Til VG sa etterforskningsleder Sunde-Eidem tidligere søndag at de involverte i saken er knyttet til et belastet miljø.

Politiet har opplyst at de etterforsker saken bredt og jobber med å få oversikt over hvilke personer som har oppholdt seg i leiligheten, samt med rundspørring og innhenting av videoovervåking fra området.

Undersøkelser

Kriminalteknikere gjorde søndag ettermiddag åstedsundersøkelser i leiligheten. Et område som var avsperret av politiet, ble ytterligere utvidet da kriminalteknikerne ankom stedet, ifølge Adresseavisen.

NTB har vært i kontakt med advokat Arve Røli, som er oppnevnt som forsvarer til en av de siktede. Røli opplyser at han foreløpig ikke har vært i kontakt med sin klient.