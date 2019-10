Grande: – Norge må la oljen ligge

NTB Innenriks

– En viktig del av Norges klimapolitikk må være en radikal omlegging av oljepolitikken vår. Det må bli slutt på den tida der vi leter etter mer olje, sa Grande i sin tale til Venstres landskonferanse lørdag.

Ny plan for Barentshavet

Venstres landsstyre vedtok lørdag at olje må bli liggende i bakken og at det skal gis varig vern til Barentshavet mot oljeboring.

Til våren skal klima- og miljøminister og Venstre-nestleder Ola Elvestuen legge fram både en plan for hvordan Norge skal nå klimakuttmålene og en plan for Barentshavet. I den vil Venstre ha den såkalte iskanten flyttet sørover.

Grande lover å ta kampen i regjeringen.

– Det er en kamp Venstre må vinne. Dette er en av våre viktigste kamper denne våren, sier Venstre-lederen.

Ypper til strid

Med det ypper hun til ny strid med regjeringspartner Frp. Allerede fredag sa Frps Terje Søviknes at dette kan Venstre «bare glemme», og overfor TV 2 lørdag omtaler han det som «kostbar symbolpolitikk».

– Dette er en følge av det som ligger i Granavollen-plattformen og de internasjonale avtalene vi har gjort. Vi klarer ikke å nå Parisavtalen hvis vi skal åpne masse nye oljefelt, sier Grande til NTB.

I Granavollen-erklæringen heter det at regjeringen vil «Videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen tilgang på nye letearealer». Så sent som i mai lyste regjeringen ut 90 nye konsesjoner for oljeleting.

– Den neste diskusjonen handler om Barentshavet. Vi kan ikke trekke inn det som allerede er lyst ut, men vi kan trekke en grense ved iskanten, sier Grande.

Solberg: Politikken ligger fast

Statsminister Erna Solberg (H) dukket uventet opp på landskonferansen. På spørsmål fra NTB om hva hun mener om saken, svarer hun:

– Vi skal fortsette oljepolitikken slik den ligger fast i Granavollen-plattformen. Når det gjelder spørsmålet om Barentshavet, skal regjeringen behandle dette til våren.

Rekordmange 355 delegater er samlet til landskonferansen på Fornebu for å slikke sårene etter høstens elendige lokalvalg, der Venstre endte med 3,9 prosent, og hente inspirasjon til ny giv inn mot stortingsvalget i 2021.

Lederstrid

Som en skygge over konferansen henger det som potensielt kan bli en langdryg lederstrid i partiet. Flere lokalvalg krever fornying i partiledelsen, og i alt er det spilt inn 360 personer til de 27 vervene som skal bekles.

Venstre velger nytt lederskap på landsmøtet i april neste år, mens innstillingen fra valgkomiteen vil komme senest 6. mars.

Selv ønsker Trine Skei Grande gjenvalg og har ikke lagt skjul på at hun mener hun er den beste til å lede partiet mot neste stortingsvalg. I sin tale til landskonferansen manet hun til både fornyelse og samhold i partiet.

– Vi må være et lag som står sammen, og som er villig til å ta en kamp, slo hun fast da hun til tonene av «We Are Family» entret scenen på Fornebu.

– Må bli bedre

– Vi må bli et bedre parti, i alle ledd. Snuoperasjonen vi må gjøre nå, er en stor jobb. Ingen kan gjøre dette alene, sa partilederen.

Samtidig viser nye tall et parti i full oppløsning: Over 100 lokallag har mistet minst halvparten av medlemmene siden 2015, skriver Nationen. Siden 2015 har Venstre mistet vel 2.300 medlemmer og har nå omtrent 5.700.

