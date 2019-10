Demonstrasjonene i Oslo: Sju pågrepet eller innbrakt

NTB Innenriks

Ved 18.30-tiden lørdag kveld melder Oslo-politiet at demonstrasjonene i hovedstaden er avsluttet, og at ytterligere to personer er innbrakt i arresten etter en slåsskamp ved Christian Krohns gate.

– Det var en ny tildragelse i krysset mellom Christian Krohns gate og Hausmanns gate, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

Dermed er til sammen sju personer pågrepet eller innbrakt i arresten etter en dag med voldsomme opptøyer i hovedstaden i forbindelse med to demonstrasjoner ved Tyrkias ambassade.

Etter slagsmål ved Solli plass ble to personer pågrepet. Deretter beveget kurdiske demonstranter seg nedover Karl Johan, før det brøt ut slåsskamp inne i en Body Shop-butikk.

Et pulverapparat ble utløst inne i butikken, og politiet brukte tåregass for å få kontroll på situasjonen. Ingen personer ble skadd, ifølge politiet. Tre personer ble pågrepet etter hendelsen.